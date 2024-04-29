Крупный европейский аэропорт сократит контроль пассажиров до 3 секунд

Крупнейший аэропорт Нидерландов Схипхол в Амстердаме сократит контроль безопасности авиапассажиров до 3 секунд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, такие новации стали возможны благодаря самому современному оборудованию, которое закупило предприятие. Схипхол обновил все 53 сканера, которые проверяли пассажиров на предмет опасных вещей.

"При покупке новых сканеров безопасность и комфорт путешественников и сотрудников службы безопасности имели первостепенное значение", - заявили в аэропорту.

Новое оборудование всего за 3 секунды оценивает, есть ли на пассажире что-то опасное. Также оно позволяет сократить число путешественников, которых необходимо направлять на более детальный осмотр с участием сотрудника безопасности.

С помощью новых сканеров Схипхол рассчитывает справиться с растущим пассажиропотоком. Во время этих майских праздников в пиковые дни из Амстердама будут вылетать более 80 тыс. путешественников ежедневно.

Ранее Схипхол закупил современные сканеры для ручной клади, которые используют технологию компьютерной томографии. Эти устройства позволяют пассажирам не выкладывать электронику из чемоданов для отдельного контроля. Помимо этого аэропорт снял строгие ограничения на провоз жидкостей в самолетах.

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