Турист лишился пальцев и части ноги после нападения акулы
Британский турист лишился пальцев одной руки и части ноги после укуса акулы на пляже острова Тобаго. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что пострадавшего 64-летнего Питера Смита доставили в Майами для дальнейшего лечения. Хирургам удалось пришить ему несколько пальцев.
Инцидент произошел в северной части острова Тобаго. Хищная рыба вцепилась британцу в живот, а также укусила за руку и за ногу. Остальные туристы попытались отогнать акулу, а потом вытащили пострадавшего на пляж. Власти заявили, что нападение стало для всех большой неожиданностью, так как пляжи Тобаго считаются безопасными, а нападения акул если и случаются, то в южной части острова.
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