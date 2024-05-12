Британский турист оказался под угрозой 20 лет тюрьмы в Таиланде за ввоз наркотика в страну. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

29-летний Джейми Луис Суэйн прибыл на Пхукет из Лондона рейсом Etihad Airways 2 мая. Во время прохождения пограничного контроля правоохранитель заметил в его паспорте маленький пластиковый пакетик с белым порошком. Выяснилось, что иностранец спрятал там наркотик.

Суэйна задержали в аэропорту. Экспертиза подтвердила, что в пакете было 0,42 грамма кокаина. Британцу предъявили обвинения во ввозе в Таиланд наркотиков второй категории и хранении их. По местным законам это нарушение карается тюремным заключением на срок от 20 лет до пожизненного и штрафом от 43 до 108 тысяч фунтов стерлингов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!