Матрос круизного лайнера пытался сбежать с судна

Сотрудник круизного лайнера, следовавшего из Сиэтла на Аляску, пытался спустить на воду спасательную шлюпку и напал с ножницами на пассажиров, пытавшихся его задержать. Как передает Day.Az, об этом сообщает Mirror.

Матрос из Южной Африки работал на круизном лайнере, судно шло из Сиэтла на Аляску, в один из дней мужчина внезапно решил покинуть корабль и попытался спустить на воду спасательную шлюпку.

Пассажиры, заметив, что матрос находится в неадекватном состоянии, отвели его в медпункт, где моряк схватил ножницы и напал на членов экипажа и трех путешественников. Пострадавшие получили легкие травмы, дебошира удалось задержать. Обстоятельства нападения устанавливаются. Известно, что матрос был нанят на судно недавно.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!