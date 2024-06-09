Турист решил поплавать с семьей в море и был найден бездыханным

Турист отправился на отдых в Португалию и был найден бездыханным во время плавания с семьей в море. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, несчастный случай произошел 27 мая на глазах у родных путешественника. У 57-летнего ирландца случился сердечный приступ, когда он решил поплавать в популярном туристическом месте - пещере Бенагил, соединенной с морем. Двое очевидцев бросились в воду, чтобы помочь ему, однако безуспешно.

В настоящее время с семьей ирландца работают психологи.

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