Во время путешествия по Китаю турист испытал горькую правду, узнав горькую правду о знаменитом водопаде Хуангошу, который считается одним из самых высоких в стране. Оказалось, что его внушительный поток во многом является результатом искусственных мер, принимаемых китайскими властями, а не природного явления, как можно было бы ожидать, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщил портал The Mirror, побывавший у водопада путешественник обнаружил, что для поддержания зрелищного водного потока китайское правительство использует системы отвода воды, чтобы компенсировать низкий уровень воды в реках, который наблюдается в последнее время. "Из-за снижения уровня воды в реках на юго-западе Китая с 2022 года гидроэнергетика остается на низком уровне, и водопады стали зависеть от искусственных методов поддержания потока", - сообщил источник.

Кроме того, турист был поражён, узнав, что в периоды засухи, чтобы сохранить впечатляющий вид водопада и туристическую привлекательность, китайские власти используют воду из соседних резервуаров и даже применяют насосные станции для перекачивания воды. "Большинство угольных электростанций в Китае используются как резервные мощности для покрытия сезонных пиков спроса и поддерживают работу водопадов, когда уровень гидрогенерации падает", - добавил источник. Другими словами, впечатляющий вид водопада Хуангошу, который многие туристы считают символом природной силы, на самом деле поддерживается с помощью сложных технологий и инфраструктуры. Это открытие шокировало туриста и заставило пересмотреть его взгляды на то, что скрывается за фасадом природных чудес Китая.

Справка: Водопад Хуангошу, расположенный в провинции Гуйчжоу, является одним из крупнейших и красивейших водопадов Китая. Его высота составляет 77.8 метра, а ширина - около 101 метра. Этот живописный водопад поражает туристов своими мощными потоками воды, падающими в живописную долину. Водопад Хуангошу уникален тем, что его можно наблюдать с разных точек: сверху, снизу, спереди, сзади и даже изнутри. В его основе - карстовый пейзаж, образовавший пещеры и арки, через которые проходит вода, создавая завораживающие виды. Рядом с водопадом проложены удобные дорожки и смотровые площадки для туристов. Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда водопад полон воды.

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