AZAL открыл продажу билетов на рейсы между Баку и Душанбе

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил продажу авиабилетов на рейсы между Баку и Душанбе, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Первый перелет из Баку в столицу Таджикистана - Душанбе - запланирован на 17 сентября.

AZAL будет летать по маршруту Баку-Душанбе-Баку дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Открытие рейсов между Баку и Душанбе направлено на укрепление связей между Азербайджаном и Таджикистаном, а также на обеспечение удобства и комфорта путешественников.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!