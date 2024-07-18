AZAL открыл продажу билетов на рейсы между Баку и Душанбе
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил продажу авиабилетов на рейсы между Баку и Душанбе, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.
Первый перелет из Баку в столицу Таджикистана - Душанбе - запланирован на 17 сентября.
AZAL будет летать по маршруту Баку-Душанбе-Баку дважды в неделю - по вторникам и пятницам.
Открытие рейсов между Баку и Душанбе направлено на укрепление связей между Азербайджаном и Таджикистаном, а также на обеспечение удобства и комфорта путешественников.
Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.
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