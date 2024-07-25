В этом году Air Serbia осуществит тестовый полет по маршруту Белград-Баку

До конца этого года Air Serbia может начать осуществление прямых тестовых полетов из Белграда в Баку.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр культуры Сербии, сопредседатель Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Никола Селакович на 8-м заседании комиссии в Баку.

"Сербия - одна из редких стран, которую граждане Азербайджана могут посещать без визы. Однако прямого авиарейса между двумя странами нет. Мы думаем о проведении тестовых полетов до конца этого года для проверки активности этого маршрута для его возможного дальнейшего развития", - подчеркнул он.

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