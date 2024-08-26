Обрушение ледяной пещеры в Исландии

На леднике Брейдамеркурйокудль на юге Исландии обрушилась ледяная пещера.

Как передает Day.Az, со ссылкой на местные СМИ, в момент происшествия в пещере находилась группа из 25 туристов.

В спасательной операции задействованы сотрудники экстренных служб и береговой охраны, в том числе на место происшествия направлена бригада, специализирующаяся на спасательных операциях на ледниках.

Сообщается, что нескольким туристам удалось выбраться из пещеры, двое из которых тяжело ранены, а некоторые все еще находятся там. Продолжаются поиски еще двух человек.

Отметим, что недавно на Кавказе группа туристов оказалась заблокирована в ущелье из-за мощного лесного пожара.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!