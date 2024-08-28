К сведению летающих на рейсах Ryanair

Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири жалуется на рост насилия в отношении экипажей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Майкл О'Лири призывает ограничить употребление алкогольных напитков для авиапассажиров перед посадкой в самолет. По его словам, фоном является рост насилия на борту. Пассажиры должны иметь возможность купить в аэропорту максимум два напитка на один посадочный талон, сообщил О'Лири британской газете The Telegraph.

Этим летом резко возросло количество случаев насилия: нападения происходят почти еженедельно.

"Авиакомпаниям не так-то просто идентифицировать пьяных людей у выхода на посадку, особенно если они садятся на борт вместе с двумя или тремя другими людьми", - сказал О'Лири. "Пока они могут стоять и двигаться, они смогут пройти", - сказал он, описывая проблемы во время посадки.

Инциденты, связанные с употреблением алкоголя, являются обычным явлением, особенно на рейсах из Великобритании в пункты назначения, известные как места для вечеринок, такие как Ибица или некоторые греческие острова.

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