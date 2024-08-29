Туризм в Таиланде стабилен даже без правительства

Политическая ситуация в Таиланде не оказывает какого-либо негативного влияния на туристическую сферу королевства, в том числе в плане обеспечения безопасности туристов.

Как передает Day.Az, об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

"На заседании туристического управления мы вчера обсуждали вопрос, как это отражается на состоянии туристической индустрии Таиланда. Мы пришли к выводу, что до сих пор никакого влияния на туристический сектор эта ситуация не оказала. Мы заверили все причастные ведомства, что сфера туризма не пострадает. Конечно, сейчас у нас сезон дождей (продлится до ноября - прим. ТАСС), и поток туристов сейчас зависит от погоды, а не от политической ситуации в стране. Мы рассчитываем, что у нас появится правительство в течение нескольких недель", - сказал он.

Конституционный суд (КС) Таиланда 14 августа признал премьер-министра Сеттху Тхависина от партии "Пхыа Тхаи" виновным в нарушении этического кодекса и отстранил его от должности. Правящая коалиция выдвинула на пост главы правительства кандидатуру лидера партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават, дочь бывшего премьер-министра Таксина Чинавата (2001-2006 годы), которую 16 августа большинством голосов утвердил парламент.

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