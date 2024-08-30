Западные авиакомпании несут убытки

Западные авиакомпании терпят убытки после закрытия для них воздушного пространства Россией. Китайские же компании получают конкурентное преимущество, поскольку для них маршруты над РФ остаются открытыми, сообщила газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европейские компании находятся в крайне неравной конкуренции с Китаем", - приводит издание слова представителя авиакомпании Lufthansa Йорга Вабера. Использование коротких маршрутов, пролегающих в воздушном пространстве России "дает дополнительное преимущество в сокращении издержек", пояснил он.

По оценке газеты, популярный рейс из Пекина во Франкфурт у китайских авиакомпаний в среднем занимает 9,5 часа, в то время как германские перевозчики тратят на подобный маршрут по 12 часов. Увеличение полетного времени приводит к значительному удорожанию стоимости билетов, ввиду роста расходов на топливо, техническое обслуживание и содержание экипажа. В результате азиатские маршруты, пролегающие над территорией России, у китайских авиакомпаний стоят на 600-1200 юаней ($78-156) дешевле и занимают меньше времени.

Сложившаяся ситуация привела к значительному сокращению количества еженедельных рейсов западных авиакомпаний на азиатских направлениях по сравнению с 2019 годом. Например, в пик сезона европейские авиаперевозчики осуществляют в неделю всего 23 рейса из Амстердама в китайские города, в то время как до пандемии COVID-19 их число достигало 43.

28 февраля 2022 года РФ закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие их воздушного пространства для российских самолетов.

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