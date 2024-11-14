Брошенный Tesla Cybertruck стал туристической достопримечательностью

Брошенный в центре Сиэтла Tesla Cybertruck стала местным памятником. Электромобиль, известный среди жителей города как "CyberStuck", был оставлен в сентябре после аварии, в которой пострадала задняя часть и подвеска, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К транспортному средству приезжают туристы со всей страны, чтобы оставить цветы, а кто-то даже сделал шуточный надгробный камень. Вскоре городские власти разместили на автомобиле уведомление об эвакуации.

Однако владелец не отреагировал на это предупреждение, поэтому его собственность была отбуксирована в неизвестное место. Сейчас пользователи соцсетей активно пытаются установить новое местоположение машины.