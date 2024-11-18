https://news.day.az/tourism/1708443.html В Азербайджане наблюдается рост популярности авиаперелетов В январе-октябре 2024 года в Азербайджане воздушным транспортом было перевезено 3 369,6 тыс. пассажиров, что на 39,5% больше в годовом сравнении. Как сообщили Day.Az в Госкомстате, 99,9% перевозок было осуществлено государственным сектором, а 0,1% - частными предприятиями.
В Азербайджане наблюдается рост популярности авиаперелетов
В январе-октябре 2024 года в Азербайджане воздушным транспортом было перевезено 3 369,6 тыс. пассажиров, что на 39,5% больше в годовом сравнении.
Как сообщили Day.Az в Госкомстате, 99,9% перевозок было осуществлено государственным сектором, а 0,1% - частными предприятиями.
Сообщается, что за отчетный период грузоперевозки данным видом транспорта выросли на 17,6%, до 341,2 тыс. тонн.
Недавно сообщалось, что национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL приступил к выполнению прямых полетов Баку-Мале-Баку.
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