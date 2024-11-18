В Азербайджане наблюдается рост популярности авиаперелетов

В январе-октябре 2024 года в Азербайджане воздушным транспортом было перевезено 3 369,6 тыс. пассажиров, что на 39,5% больше в годовом сравнении.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, 99,9% перевозок было осуществлено государственным сектором, а 0,1% - частными предприятиями.

Сообщается, что за отчетный период грузоперевозки данным видом транспорта выросли на 17,6%, до 341,2 тыс. тонн.

Недавно сообщалось, что национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL приступил к выполнению прямых полетов Баку-Мале-Баку.