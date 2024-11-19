Тысячи ядовитых медуз с трехметровыми щупальцами внезапно вынесло на пляж

В Великобритании на пляжи в графстве Корнуолл вынесло тысячи ядовитых пегалий ночесветок (Pelagia noctiluca). Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Небольшие розовые медузы внезапно появились на 50-километровом участке берега между городами Фалмут и Сент-Остелл. Жители назвали произошедшее "апокалиптической картиной". "Я была очень удивлена, когда увидела такое количество розовато-желтых медуз. Тут бывает довольно много разных медуз, но столько не было ни разу", - рассказала жительница Фалмут.

Женщина из Сент-Остелл также заявила, что весь город "кишит медузами", чего никогда раньше не случалось. Фонд дикой природы Корнуолла обратился к жителям графства через социальные сети и призвал ни в коем случае не трогать пегалий, так как их щупальца, которые могут вырастать до трех метров, очень ядовиты. Яд этих медуз не смертелен для человека, однако причиняет сильную боль.

Ученые считают, что появление такого количества пегалий ночесветок у берегов Британии говорит о повышении температуры морской воды. Обычно эти медузы предпочитают теплую среду обитания и часто встречаются, например, в Средиземном море. Желающим искупаться в Корнуолле власти посоветовали обязательно надевать гидрокостюмы.