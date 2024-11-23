Сотни туристов эвакуированы в Анталье

В Анталье около 400 постояльцев отеля в городе Манавгат были эвакуированы спасателями из-за сильных ливней, вызвавших подтопление первого этажа гостиницы. По информации департамента по делам ЧС Турции, эвакуированные размещены в других отелях региона.

Как передает Day.Az, сильные дожди второй день продолжают затапливать районы Антальи и других провинций Турции. Ливни привели к выходу реки из берегов, затоплению теплиц, сельскохозяйственных угодий и садов в Манавгате. Спасатели используют надувные лодки для передвижения в затопленных зонах. На субботу в регионе прогнозируются ливни, грозы и в горных районах снегопад.

По данным департамента ЧС, в 44 из 81 провинции Турции объявлены желтый и оранжевый коды метеоопасности. В районах Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, а также в черноморских и центральных провинциях ожидаются ливни с грозами, сильный ветер и снижение температуры на 10 градусов.

Аэропорт им. Сабихи Гекчен отменил 10% рейсов до 15:00 по местному времени из-за неблагоприятных погодных условий.