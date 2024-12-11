https://news.day.az/tourism/1714419.html Пилот объяснил необходимость включать авиарежим на телефоне во время полета Опытный пилот объяснил необходимость включать авиарежим на телефоне во время полета на самолете. Как передает Day.Az, об этом он рассказал в TikTok, на что обратило внимание издание The New York Post. Летчик заверил, что это не влияет на работу бортовых систем лайнера, но может помешать радиосвязи пилотов с диспетчерской службой.
Пилот объяснил необходимость включать авиарежим на телефоне во время полета
Опытный пилот объяснил необходимость включать авиарежим на телефоне во время полета на самолете.
Как передает Day.Az, об этом он рассказал в TikTok, на что обратило внимание издание The New York Post.
Летчик заверил, что это не влияет на работу бортовых систем лайнера, но может помешать радиосвязи пилотов с диспетчерской службой. Если из 150 пассажиров хотя бы трое не отключили сесть на смартфоне, радиоволны гаджетов могут создать помехи гарнитуре, которую используют летчики.
"Это определенно не приведет к концу света, но довольно раздражает, когда вы пытаетесь получить инструкции, а звуки из гарнитуры такие, будто вокруг летает оса", - заметил он.
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