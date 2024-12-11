Опытный пилот объяснил необходимость включать авиарежим на телефоне во время полета на самолете.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал в TikTok, на что обратило внимание издание The New York Post.

Летчик заверил, что это не влияет на работу бортовых систем лайнера, но может помешать радиосвязи пилотов с диспетчерской службой. Если из 150 пассажиров хотя бы трое не отключили сесть на смартфоне, радиоволны гаджетов могут создать помехи гарнитуре, которую используют летчики.

"Это определенно не приведет к концу света, но довольно раздражает, когда вы пытаетесь получить инструкции, а звуки из гарнитуры такие, будто вокруг летает оса", - заметил он.