Испанский турист взял свою девушку в заложники во время отдыха в Турции.

Как передает Day.Az, об этом пишет местное издание Turkiye Today.

Уточняется, что инцидент произошел в ресторане в стамбульском районе Фатих. 21-летний молодой человек с инициалами С.Б.С. взял в заложники свою 33-летнюю спутницу, известную как Э.Г.Ф.. Прибывшие на место полицейские провели переговоры с испанцем и убедили его отпустить жертву. После этого злоумышленника арестовали.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что у молодого человека психическое расстройство и он испытывает галлюцинации из-за того, что не выпил прописанные ему врачом препараты.

По данным источника, испанцу предъявили обвинения в лишении человека свободы и угрозах. Стражи правопорядка продолжают расследование.