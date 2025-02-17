https://news.day.az/tourism/1730790.html Фантомные метки появились на радаре самолета Фантомные метки появились на радаре самолета российской авиакомпании "ИрАэро" во время полета. Об этом сообщил Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident. Днем 15 февраля пассажирский Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Нового Уренгоя в Уфу. При заходе на посадку в аэропорту назначения пилоты доложили о срабатывании прибора ТКАС
Фантомные метки появились на радаре самолета
Фантомные метки появились на радаре самолета российской авиакомпании "ИрАэро" во время полета.
Об этом сообщил Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.
Днем 15 февраля пассажирский Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Нового Уренгоя в Уфу. При заходе на посадку в аэропорту назначения пилоты доложили о срабатывании прибора ТКАС
.Уточняется, что на радаре появилось до 10 фантомных меток, хотя других воздушных судов поблизости не было. Борт продолжил приземление и сел благополучно.
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