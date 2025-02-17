Фантомные метки появились на радаре самолета российской авиакомпании "ИрАэро" во время полета.

Об этом сообщил Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

Днем 15 февраля пассажирский Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Нового Уренгоя в Уфу. При заходе на посадку в аэропорту назначения пилоты доложили о срабатывании прибора ТКАС

.Уточняется, что на радаре появилось до 10 фантомных меток, хотя других воздушных судов поблизости не было. Борт продолжил приземление и сел благополучно.