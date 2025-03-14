https://news.day.az/tourism/1737281.html Вокруг одного из водохранилищ Азербайджана создается туристическая инфраструктура Продолжаются работы по созданию туристической инфраструктуры вокруг Сарсангского водохранилища, расположенного на реке Тертер. Как сообщает Day.Az, информация об этом отражена в отчете о деятельности Кабинета министров в 2024 году, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Вокруг одного из водохранилищ Азербайджана создается туристическая инфраструктура
Продолжаются работы по созданию туристической инфраструктуры вокруг Сарсангского водохранилища, расположенного на реке Тертер.
Как сообщает Day.Az, информация об этом отражена в отчете о деятельности Кабинета министров в 2024 году, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Отмечается, что в отчетном году были осуществлены мероприятия по восстановлению и развитию туризма на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, подготовлены "Концепция развития туризма в Ходжавенде", а также концептуальный документ о создании туристической инфраструктуры вокруг Забухчайского водохранилища в Лачинском районе.
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