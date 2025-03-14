Вокруг одного из водохранилищ Азербайджана создается туристическая инфраструктура

Продолжаются работы по созданию туристической инфраструктуры вокруг Сарсангского водохранилища, расположенного на реке Тертер.

Как сообщает Day.Az, информация об этом отражена в отчете о деятельности Кабинета министров в 2024 году, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Отмечается, что в отчетном году были осуществлены мероприятия по восстановлению и развитию туризма на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, подготовлены "Концепция развития туризма в Ходжавенде", а также концептуальный документ о создании туристической инфраструктуры вокруг Забухчайского водохранилища в Лачинском районе.