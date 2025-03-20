https://news.day.az/tourism/1738789.html Туристка из США попала в беду на Карибах в день своего рождения Туристка из США поехала отмечать день рождения на карибский курорт Белиз и попалась в аэропорту с наркотиками. Как передает Day.Az, об этом пишет портал Love FM Belize. Уточняется, что в среду, 19 марта, 21-летняя Янник Николь Буи предстала перед судом по обвинению в импорте каннабиса.
Туристка из США попала в беду на Карибах в день своего рождения
Туристка из США поехала отмечать день рождения на карибский курорт Белиз и попалась в аэропорту с наркотиками.
Как передает Day.Az, об этом пишет портал Love FM Belize.
Уточняется, что в среду, 19 марта, 21-летняя Янник Николь Буи предстала перед судом по обвинению в импорте каннабиса. Накануне прибывшую из Майами путешественницу задержали в Международном аэропорту имени Филлипа Голдсона с четырьмя пакетами с марихуаной в багаже общим весом 30,5 грамма.
В суде Буи признала себя виновной. Туристку оштрафовали на 800 долларов. В случае неуплаты ей пригрозили тюремным заключением на срок шесть месяцев.
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