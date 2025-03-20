Туристка из США попала в беду на Карибах в день своего рождения

Туристка из США поехала отмечать день рождения на карибский курорт Белиз и попалась в аэропорту с наркотиками.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал Love FM Belize.

Уточняется, что в среду, 19 марта, 21-летняя Янник Николь Буи предстала перед судом по обвинению в импорте каннабиса. Накануне прибывшую из Майами путешественницу задержали в Международном аэропорту имени Филлипа Голдсона с четырьмя пакетами с марихуаной в багаже общим весом 30,5 грамма.

В суде Буи признала себя виновной. Туристку оштрафовали на 800 долларов. В случае неуплаты ей пригрозили тюремным заключением на срок шесть месяцев.