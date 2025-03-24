Азербайджан примет участие в выставке "Россия-Halal Expo", которая пройдет 14-16 мая этого года в Казани (Республика Татарстан, РФ).

Как передает Day.Az, в связи с этим в ООО "Строительно-снабженческое объединение министерства экономики Азербайджанской Республики" началась соответствующая работа.

Так, ООО занимается выбором компании, которая установит выставочный стенд в связи с участием в вышеназванном мероприятии.

По прогнозам агентства, эти работы обойдутся в 351 956 манатов.

Отметим, что выставка охватывает такие сферы (продукцию), как продукты питания, безалкогольные напитки, промышленная отрасль, а также образовательные и туристические услуги.