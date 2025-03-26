Наплыв туристов в Ханкенди

В этом году значительно вырос поток туристов в освобожденный Ханкенди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, рост наблюдается, в частности, в связи с празднованием Новруз байрамы - многие граждане путешествуют по регионам страны.

Отмечается, что город посещают как организованные туристические группы, так и индивидуальные путешественники. Особенно яркие эмоции он вызывает у тех, кто оказался здесь впервые.

Ханкенди стремительно превращается в новое туристическое направление, особенно во время национальных праздников. Город восстанавливается и развивается вместе с другими освобожденными территориями Азербайджана.

Интерес к поездкам в этот регион во время праздников подчеркивает возрастающее значение Ханкенди в туристической карте страны.