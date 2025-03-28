Аэропорты Таиланда приостановливают работу

Аэропорты Таиланда временно перестали принимать и отправлять рейсы из-за мощного землетрясения.

Как передает Day.Az, о приостановке работы авиагавани пишет The Nation.

"В связи с землетрясением, произошедшим в пятницу днем (28 марта), был издан общенациональный приказ о запрете на полеты во всех воздушных гаванях Таиланда", - cообщается на странице издания в соцсети Х.