https://news.day.az/tourism/1740201.html Аэропорты Таиланда приостановливают работу - ВИДЕО Аэропорты Таиланда временно перестали принимать и отправлять рейсы из-за мощного землетрясения. Как передает Day.Az, о приостановке работы авиагавани пишет The Nation.
Аэропорты Таиланда приостановливают работу - ВИДЕО
Аэропорты Таиланда временно перестали принимать и отправлять рейсы из-за мощного землетрясения.
Как передает Day.Az, о приостановке работы авиагавани пишет The Nation.
"В связи с землетрясением, произошедшим в пятницу днем (28 марта), был издан общенациональный приказ о запрете на полеты во всех воздушных гаванях Таиланда", - cообщается на странице издания в соцсети Х.
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