Собаки динго напали на трех туристок во время экскурсии
На острове Фрейзер (Кгари), Австралия, собака динго напала на трех туристок.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ABC Australia.
Три молодые женщины столкнулись с динго во время экскурсии. Туристки шли по тропе от озера Уобби, как вдруг на них набросилась собака и покусала их.
Гиды оказали женщинам первую помощь, а затем доставили к врачам. Те обработали рваные раны туристок. Травмы оказались не особо серьезными, поэтому женщины отказались от госпитализации и продолжили свое путешествие по острову.
Службы охраны парков и дикой природы Квинсленда (QPWS) заявила, что ожидает большой наплыв туристов на остров в преддверии пасхальных каникул. Они призвали гостей Кгари ходить группами, носить с собой палку для защиты и ни в коем случае не пытаться покормить диких собак.
Динго - потомки домашних собак, попавших в Австралию и одичавших тысячи лет назад. Высота в холке 47-67 сантиметров, длина тела 86-122 сантиметра. Хотя динго очень редко нападают на человека, известно несколько случаев, когда встречи с этими животными заканчивались для людей фатально.
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