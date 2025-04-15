Турист погиб во время мальчишника в Испании

Британский турист отправился на мальчишник в Испанию и не выжил во время бурной ночи.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Daily Mail.

29-летний Оливер Холройд отдыхал в баре на курорте Бенидорм вместе с отцом и друзьями 22 марта. Внезапно он потерял сознание и упал с высокого стула. Очевидцы и медики пытались реанимировать его более часа, но в конечном итоге он лишился жизни на месте происшествия.

Отмечается, что в мае Холройд должен был жениться на своей девушке Пейдж Уайтли. При этом у британца остался маленький сын.

"Это не первый раз, когда я сталкиваюсь с чем-то подобным. Когда люди приходят сюда, они обо всем забывают, много пьют, принимают много веществ и могут увлечься, им нужно стараться избегать этого", - рассказал аргентинец Гастон, который работает в Бенидорме с 16 лет.