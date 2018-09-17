Учёные расшифровали письмо 300 летней давности

Для этого исследователям понадобилось современное программное обеспечение, которым пользуются спецслужбы при расшифровках.

Более 300 лет назад в монастыре Пальма-ди-Монтехиаро на Сицилии монахиня по имени сестра Мария Кросифисса делла Консезионе заявила, что в неё вселился дьявол. Это произошло ранним утром 1676 года. Когда она проснулась, рядом с ней был лист бумаги, исписанный странными символами.

По словам самой Марии, эти знаки ей продиктовал сам дьявол, но расшифровать их ни она сама, ни другие священнослужители не могли до наших дней. Сама монахиня уверяла всех, что таким образом Люцифер пытался настроить её против Бога и переманить на свою сторону.

На днях исследователи из центра Людума в Италии сообщили о том, что им удалось расшифровать письма "одержимой". Для этого учёные использовали программу, выложенную в Даркнете. Этот софт используется разведывательными службами для того, чтобы расшифровать какой-либо код.

"Мы загрузили ПО с древнегреческим, арабским, руническим алфавитами и латынью и запустили сканирование. В итоге программа справилась и выдала перевод"