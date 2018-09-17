Как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду

С началом нового учебного года те, кто живут возле детских садиков, по утрам часто смотрят триллер "Мама, не хочу в сад!". В основном истерики закатывают "новобранцы" - малыши 2-3 лет, которые только начали свое знакомство с детсадовской жизнью. Как облегчить их дебют, знают наши эксперты: Снежана Поплавская, детский психолог-психотерапевт, кандидат философских наук, директор ДРК "Золотой ребенок", и Алена Попова, консультант для мам по тайм-менеджменту, организации быта и воспитанию по системе Монтессори.

Пять популярных ошибок родителей

1. Негативная проекция

Первым важным кирпичиком в фундаменте хороших взаимоотношений ребенка с садом является уверенность родителей в том, что этот шаг очень нужен.

"Если они принимают это решение под давлением близких, но сами сомневаются в его необходимости, ребенок прочувствует это", - утверждает Снежана Поплавская.

То же происходит и в случае, когда родители испытывают страхи, связанные со своим детством или опытом старшего ребенка. Кроха, ощущая их, будет проецировать их на себя и отрицательно реагировать на детсад. Особенно если еще и будет слышать негативные отзывы о воспитателе. В таком случае у него возникнет вопрос: если он плохой, зачем мама меня к нему водит? Важно, наоборот, как можно ярче демонстрировать ваше хорошее отношение к воспитателю.

"Здоровайтесь с ним за руку. А затем пусть он протягивает руку ребенку", - советует Алена Попова.

2. Резкое погружение

Некоторые родители пренебрегают периодом адаптации и сразу же отдают ребенка в сад на полный день. Результатом могут стать истерики только при одном его упоминании. Начинайте с коротких походов - на 1-2 часа, постепенно увеличивая время. Период привыкания каждого ребенка к саду индивидуален.

3. Розовые очки

Частенько родители заманивают детей в сад рассказами о том, что там сплошное веселье и развлечения. Но это далеко от истины. "И когда ребенок это понимает, он может испытать обиду и даже спроецировать проблему на себя: если мама говорила, что сад - это праздник, а мне здесь плохо, значит, это со мной что-то не так", - объясняет Снежана Поплавская. Говорите с ребенком честно, детально распишите ему распорядок дня. Узнавайте заранее расписание занятий и накануне вечером рассказывайте, чем он будет заниматься в саду.

4. Без комментариев

То, что дети не умеют пользоваться часами, не повод не объяснять им, когда вы придете забирать их из сада. В этом случае ребенок весь день проведет в состоянии страха: "А заберут ли меня вообще?". "Расставаясь утром в саду, сообщите малышу, на каком этапе распорядка дня вы за ним придете. И ни в коем случае не опаздывайте", - рекомендует Алена Попова.

5. Поздний подъем

Жалея ребенка и давая ему возможность утром поспать подольше, мы оказываем ему медвежью услугу. "Наш садик находится рядом с домом. Поэтому, разбудив дочку в 8:00, я успевала собрать ее и привести вовремя, к 8:30, - рассказывает киевлянка Елена Литвиненко. - Но я не учла, что ей будет сложно заснуть в 12:30, и именно это стало главной проблемой: дочка рыдала и говорила, что не хочет ходить в сад из-за дневного сна. Подъем в 6:30 решил вопрос: к тихому часу дочка уставала и спокойно засыпала".

Как облегчить расставание с мамой

Многие дети сильно плачут, когда мама уходит. Огромная ошибка - убегать, когда ребенка как-то отвлекут. Так подрывается его доверие к вам и взращивается тревожность, что мама может в любой момент без объяснений исчезнуть. Поэтому важно, даже во время водопада слез, сказать малышу, куда вы идете и когда придете за ним: "после супчика", "после прогулки" и т. п.

Следующие лайфхаки, мы надеемся, помогут снизить градус накала страстей во время утренних расставаний в саду.

1. Если у ребенка очень сильный эмоциональный контакт с мамой, лучше, чтобы в сад его отводили папа или бабушка с дедушкой, а забирала мама.

2. Поговорите с воспитателями и введите какой-то ритуал - до и после сада. "Мы договорились, что дочка будет махать мне в окошко, - рассказывает киевлянка Юлия Самойлова. - Так вот, пока она от двери до окна доходит, уже и истерики нет. А после сада мы идем покупать ее любимые орешки".

3. Договоритесь с воспитателем в частном порядке пару раз погулять вместе с вами и ребенком и оплатите потраченное время. В идеале вообще домой к себе пригласить - чтобы малыш понял, что это "свой" взрослый.

4. Дети рыдают, потому что боятся, что мама их не заберет из сада. Поэтому попробуйте такой ход: пару дней во время адаптации водите ребенка только на вторую прогулку - чтобы он видел, что абсолютно за всеми детками приходят их родители и никто не остается на ночь в саду. С этой же целью - чтобы ребенок не волновался, что вы не вернетесь - оставьте в шкафчике важную для себя вещь (не дорогую, а важную, и ребенок об этой важности знает).

5. Купите "друга для садика". "Дочке было два года и два месяца, когда она пошла сад. Первый день она 15 минут лежала на полу в истерике. Потом подруга-психолог посоветовала купить "друга". Мы пошли в магазин с установкой, что покупаем друга, который очень хочет в садик - чтобы подружиться с детками, узнать много новых игр и т. п., - рассказывает Ирина Светлова. - Дочка выбрала странного небольшого зверька, которого назвала Тоша. Мы весь вечер рассказывали ему, что завтра он пойдет в садик и Анечка познакомит его с воспитателем, со всеми детками и покажет много новых игрушек. Утром она проснулась, схватила Тошу и поволокла его в сад. Молча зашла в группу - и ни одной слезинки больше не было".

6. Завяжите на запястье ребенку "ниточку любви" - как напоминалку, что вы его сильно-сильно любите. Еще можно нарисовать на своей и детской руке одинаковый маленький рисунок (котика, солнышко - что угодно) и сказать, что, если вдруг станет грустно, пусть смотрит на рисунок, а вы будете смотреть на свой.

Сигналы SOS

Когда в сад отправляется ребенок, умеющий хорошо говорить, это дает возможность быстро выявить и разрешить какие-либо проблемы. Но как быть, если малыш еще не говорит или выражает свои мысли недостаточно четко? Вот перечень тревожных звоночков, по которым вы можете определить, что в отношениях ребенка с детским садом что-то пошло не так:

1. Aгрессия на родных, внезапные слезы и истерики (неестественные в досадовское время);

нарушения сна: кошмары, частые тревожные просыпания, периодический энурез (неконтролируемое ночное мочеиспускание);

2. Aутоагрессия (щипание, кусание, царапание самого себя);

3. Hепрекращающиеся болезни - они могут быть психосоматическим проявлением стресса, следствием пережитого страха, с которым малыш не смог справиться;

регресс (ребенок начинает сосать палец, грызть игрушки).

4. Hаблюдайте за тем, как он играет дома, что рисует, какие ситуации воспроизводит с игрушками. Часто в таких играх проявляется воспринятая агрессия или звучат фразы, принесенные из сада. Это может стать сигналом для того, чтобы обсудить ситуацию с воспитателями или даже сменить дошкольное учреждение.