В английском городе Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, умерла победительница лотереи, 17 месяцев назад ставшая обладательницей многомиллионного выигрыша. Об этом сообщает сайт Hull Live, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мелинда Ид (Melinda Ede) скоропостижно скончалась 11 мая в возрасте 57 лет. За неделю до смерти она обращалась в больницу с жалобой на приступ сильной боли в груди, сопровождавшийся затрудненным дыханием. Обследование не выявило проблем с сердцем или легкими. Врачи связывали боль, которую испытывала женщина, со стрессом или тревогой.

В конце декабря 2017 года Ид купила на автозаправке билет моментальной лотереи и выиграла 4 миллиона фунтов стерлингов. После этого британка, много лет работавшая водителем такси, немедленно уволилась. По ее словам, благодаря выигрышу она впервые за 25 лет смогла встретить Новый год дома, а не на работе.

Ид планировала потратить деньги на собственный дом, купить новый автомобиль Audi и устроить свадьбу. Кроме того, она собиралась написать автобиографию и рассказать о трудностях, которые ей приходилось преодолевать из-за своей трансгендерности. "Я пережила операцию по коррекции пола почти семь лет назад и действительно горжусь тем, кем я стала сегодня, - цитировала ее BBC News в 2018 году. - Теперь я хочу помочь другим людям, оказавшимся в похожем положении. По-моему, автобиография - это именно то, что для этого нужно".