Многие люди даже не надеются отпраздновать 90-летие. А зря, ведь прожить долгую и счастливую жизнь гораздо проще, чем кажется. Достаточно, хотя бы в 40 лет обрасти хорошими привычками.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Питайтесь правильно

Пенсионеры из Окинавы - это архипелаг между Японией и Тайванем - в среднем живут до 85 лет и почти не страдают от возрастных заболеваний. Все дело в их здоровом рационе, который почти не содержит сахара, соли и насыщенных жиров. Окинавцы питаются рыбой, рисом, водорослями, тофу и овощами. И еще они никогда не переедают.

Не злитесь

В 2007-м режиссер Тим Сэмюэлс создал рок-группу из пожилых людей. Коллектив, перепевающий знаменитые песни, потряс британские хит-парады и собрал на Youtube пять миллионов просмотров. Когда одну из участниц группы, 83-летнюю Грейс Кук, спросили, как ей удается вести такую активную и яркую жизнь, она ответила: "Я все прощаю. Я не знаю, как можно злиться на кого-то. Будь счастлив - это самое важное".

Двигайтесь

Вспомните, как часто вы откладывали занятия спортом, ссылаясь на то, что "возраст уже не тот". А между тем в 2011-м 100-летний Робер Маршан проехал на велотренажере 23 километра за час. Для сравнения средняя скорость езды на велосипеде - 12 км\ч. Рекордсмен признался, что за всю жизнь не выкурил ни одной сигареты и старался почти не пить алкоголь.

Заботьтесь о зубах

Почаще наведываться к стоматологу стоит не только из-за красивой улыбки, но еще и потому, что болезни зубов негативно влияют на сердце, а также на когнитивные навыки. Мозгу необходимо жевание, а поскольку у пожилых людей часто большие проблемы с зубами, они употребляют только жидкую пищу, что негативно сказывается на способности воспринимать информацию.

Уделяйте время себе

Ежедневно мы потребляем огромное количество информации, общаемся с десятками людей и почти не проводим время наедине с собой. Однако для внутренней гармонии уединение крайне необходимо. Постарайтесь уделять себе хотя бы полчаса в день - гуляйте, слушайте музыку, читайте или рисуйте. Главное, чтобы в это время вас никто не отвлекал.

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