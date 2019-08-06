Совестливые домашние животные стараются совершать преступления, когда их хозяева заняты чем-то и не обращают на них внимание. Самые наглые, конечно, могут всё это делать и в присутствии людей, но мы решили поделиться с вами фото первого типа питомцев. Вот только они и подумать не могли, что их поймают с поличным. На мордочках некоторых из них такое забавное выражение, словно они пытаются до последнего доказывать, что ни в чём не виноваты!

Источник

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!