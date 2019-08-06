https://news.day.az/unusual/1144967.html 16 потешных фото животных, которых поймали на горяченьком
16 потешных фото животных, которых поймали на горяченьком
Совестливые домашние животные стараются совершать преступления, когда их хозяева заняты чем-то и не обращают на них внимание. Самые наглые, конечно, могут всё это делать и в присутствии людей, но мы решили поделиться с вами фото первого типа питомцев. Вот только они и подумать не могли, что их поймают с поличным. На мордочках некоторых из них такое забавное выражение, словно они пытаются до последнего доказывать, что ни в чём не виноваты!
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