Сегодня звезды гороскопа неожиданно могут напомнить вам о старых обидах или неприятных моментах. Также не исключены и другие поводы для расстройства. Ничего не поделаешь, день склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. То, мимо чего в другое время вы прошли бы, даже не заметив, сегодня может вызвать в душе целую гамму чувств. Впрочем, особенность дня - стремление делать слона из каждой мухи - может обернуться и другой стороной, принеся немало пользы. Так, сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.

Овен

Сегодня Овен рискует в полной мере испытать на себе все прелести поговорки: "Охота пуще неволи". Какие-то его интересы (совсем не обязательно важные) увлекут его настолько, что он забудет обо всем остальном. Так что исход дня зависит исключительно от того, чем конкретно увлечется Овен. Сегодня велик шанс потратить день на полнейшую ерунду, но если Овен займется чем-либо полезным, то способен добиться прекрасных результатов!

Телец

Сегодня у Тельца возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Тельцу достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную обидищу. Поддавшись этому порыву, Телец рискует весь день провести в мрачном настроении. Нет, пожалеть себя, конечно, иногда бывает приятно, но не до такой же степени!

Близнецы

Близнецам самое время заняться накопившимися делами: их работоспособность и активность будут на высоте! Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше обычного, вдобавок Близнецы почувствуют повышенную способность к концентрации внимания. В таком состоянии они способны решить многие задачи. А вот на окружающих сегодня лучше обращать внимания поменьше. У них свои дела и интересы, у Близнецов - свои.

Рак

Сегодня Раку легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учебы, составления отчетов, планов, графиков и т.д. обещает радовать вас своими результатами. А вот в эмоциях все будет не так безоблачно. Этот день так же мало подходит для романтики, как бухгалтерский отчет для признания в любви! Увы, сегодня Раку основательно будет мешать обострившаяся раздражительность. Не дайте этому чувству испортить вам день.

Лев

Сегодня Лев может испытать странное желание продемонстрировать окружающим свое оскорбленное достоинство. И неважно, есть ли у Льва реальные поводы для обид, все равно мысли о том, что его таланты остались недооцененными, раз за разом будут портить Льву настроение. Конечно, пожалеть себя иногда бывает приятно, но все-таки постарайтесь не перегибать палку. На самом деле все совсем не так уж плохо!

Дева

Деве все свободное время лучше провести дома. А еще лучше - побыть одной или в кругу самых близких людей. В противном случае, у Девы сегодня то и дело могут возникать досадные недоразумения, провоцируя множество обид и огорчений. А вот домашние дела или хорошая книга в свободное время отвлекут ее и создадут благоприятный фон.

Весы

Неосторожное поведение Весов может стать источником великого множества обид и конфликтов. В первую очередь, причиной этого может быть излишняя разговорчивость или неуместное чувство юмора, проснувшееся сегодня у Весов. Если ссоры с окружающими не входят в их текущие планы (а ссоры эти могут оказаться затяжными и глубокими), Весам придется следить за своими словами. Ну и, конечно, помнить о том, что чужие секреты нужно хранить.

Скорпион

Мысли Скорпиона будут часто вращаться вокруг денег и финансового благополучия, вплоть до того, что он рискует зациклиться на этой теме. Чтобы лишний раз не огорчаться, постарайтесь поменьше акцентироваться на негативных моментах. Даже если денег у Скорпиона действительно немного, не надо забывать, что много их вообще никогда не бывает. Сколько бы их ни было, все равно на что-то да и не хватит. Так стоит ли расстраиваться?

Стрелец

Вот уж что сегодня не будет волновать Стрельца ну нисколько, так это чужое мнение! Сегодня Стрелец будет настолько погружен в свои собственные планы, что заметить чьи-либо возражения просто не сможет. А зря: иногда и от окружающих можно услышать полезную подсказку. И вообще для Стрельца сегодня лучше не вступать в споры: обид будет много, а толку ноль.

Козерог

Кто-то из окружающих попытается эксплуатировать сострадательность Козерога! Сострадательность же, как назло, у Козерога в этот день обострится. Так что у всех желающих есть шансы поиграть на тонких струнах его чувствительной души. Если вы не хотите, поддавшись благородному порыву, почувствовать на своей шее чей-то суровый хомут, старайтесь чуть более критично относиться к слезным просьбам о помощи.

Водолей

Водолей весь день проведет в своем внутреннем мирке. Впрочем, этот мирок будет весьма привлекателен и наполнен множеством феерических красок и образов. В такие дни хорошо бывает помечтать, заняться каким-нибудь творчеством, посидеть в уютном кресле с книжкой в руках... А еще лучше - пригласить в этот свой мирок кого-то еще, чтобы не было так одиноко!

Рыбы

С самого утра Рыбы рискуют с головой уйти в решение своих текущих вопросов. И совсем не обязательно, что эти вопросы будут серьезными и важными. Скорее наоборот, сегодня любая мелкая проблема может захватить внимание Рыб настолько, что покажется грандиозной проблемищей! Если не хотите посвятить весь день пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.

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