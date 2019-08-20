Инвестиции Apple в стриминговый сервис Apple TV+, запуск которого ожидается этой осенью, превысили $6 миллиардов. Эти деньги в том числе тратятся на производство самого дорогого ТВ-шоу в истории, пишет The Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным газеты, изначально Apple выделила бывшим руководителям Sony Pictures Television Джейми Эрлихту и Заку Ван Амбургу $1 миллиард на создание платформы интернет-кинотеатра и привлечение голливудских звезд. Однако по мере роста затрат, включая съемку оригинального контента, бюджет постепенно вырос до $6 миллиардов.

Только на производство одного эпизода The Morning Show ("Утреннее шоу") - комедийной драмы про закулисье утреннего новостного шоу с участием Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стива Карелла - тратится несколько сотен миллионов долларов. Для сравнения, пишет FT, съемка каждой серии из последнего сезона "Игры престолов" обходилась в среднем в $15 миллионов - и это делало его самым дорогим телевизионным сезоном за всю историю.

Тем временем Amazon, Disney и Netflix тоже тратят целые состояния на конкуренцию друг с другом. К примеру, весной Amazon заключила 5-летний контракт с создателями Westworld ("Мир Дикого Запада") Лизой Джой и Джонатаном Ноланом на создание оригинального контента для стриминговой платформы Prime Video. Сделку оценивают в $150 миллионов.

Ожидается, что Netflix, в свою очередь, по итогам этого года потратит более $14 миллиардов на съемку эксклюзивных ТВ-шоу. В частности, компания подписала шоураннеров "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Дэна Вайсса, заплатив им $250 миллионов за съемку новых сериалов и фильмов.

Запуск Apple TV+ ожидается в ноябре. Контент для него создают именитые актеры и режиссеры, такие как Опра Уинфри, Стивен Спилберг, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Октавия Спенсер, Джей Джей Абрамс, Джейсон Момоа, М. Найт Шьямалан и Джон М. Чу. Смотреть фильмы и ТВ-шоу можно будет через приложение Apple TV, также доступное для смарт-телевизоров Samsung, Sony и LG, телеприставок Roku и Amazon Fire TV.

Интернет-кинотеатр Apple будет открыт пользователям из более чем 100 стран. По данным Bloomberg, подписка на Apple TV+ обойдется в $9,99 за месяц. Для сравнения, столько же компания просит за доступ к музыкальному сервису Apple Music.

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