В 1984 году на прилавках советских магазинов появилась электронная игра "Электроника ИМ-02", она же "Ну, погоди!" или "Волк ловит яйца". К началу 90-х о такой мечтали все дети страны. Многие считают, что это устройство разработали в СССР, но это не так. А вот другие модификации "Электроники" - заслуга советских умельцев, пусть ничего сложного в этом и не было.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Японская компания Nintendo, один из лидеров мирового рынка электронных игр, еще в 70-х выпустила серию гаджетов Game & Watch. В 1981 году серия пополнилась игрушкой Egg ("Яйцо"). В ней яйца ловил волк, но не из "Ну, погоди!", а обычный волк. Еще в серии были Octopus ("Осьминог"), Mickey Mouse ("Микки Маус"), Master Chief ("Мастер Шеф"). Геймплей, впрочем, везде был одинаковым. Требовалось вовремя поворачивать героя в нужную сторону, нажимая соответствующую кнопку.

Точно такой же гаджет появился в СССР в 1984 году под кодовым названием "Электроника ИМ-02". С тем лишь отличием, что по жидкокристаллическому экрану двигался волк знакомой наружности.

Игра мгновенно стала хитом продаж. В одном только 1985 году заводы в Зеленограде, Орле и Арзамасе произвели более 400 тысяч экземпляров. Не заставили себя долго ждать и другие игры на базе "Электроники". Клепать такие было несложно, нужно было только нарисовать новые модельки и придумать интерфейс.

С распадом Союза популярность серии сошла на нет. Что неудивительно: в страну потекли западные игры, которые к тому времени убежали далеко вперед.

Сейчас "Электронику" можно легко купить на сайтах объявлений или барахолках за бесценок. Альтернативный вариант - приложения в Google Play и App Store, приближенные к оригиналу, но в относительно современном оформлении.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!