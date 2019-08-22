Тошнота, головокружение и головная боль - все эти симптомы "укачивания" могут омрачить отпуск еще в самом начале, особенно если перелет предстоит длительный. Однако не стоит заранее готовиться к худшему, ведь есть несколько способов пережить путешествие без неприятных ощущений на борту.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Выбирайте места

Регистрируясь на рейс, помните о том, что меньше всего тряска и зона турбулентности ощущается в носовой части самолета, а также в ряду, расположенном напротив крыла. При регистрации вы можете смело попросить для себя конкретное место или заранее выбрать его онлайн.

Не голодайте

Люди, которых часто тошнит в самолете, нередко отказываются от пищи, думая, что это спасет их от "укачивания". На самом же деле голод лишь усугубляет ситуацию, ведь он так же вызывает головокружение. Хотя бы за 1,5-2 часа до отлета следует поесть что-нибудь легкое, например, овощи, фрукты или нежирные крекеры.

Отвлеките организм

Почувствовав, что вас начинает мутить, съешьте кислые леденцы или пожуйте мятную жвачку. Эти вкусы отлично снимают приступы тошноты.

Дышите и не волнуйтесь

Не зря в начале полета бортпроводники раздают бумажные пакеты. Воспользуйтесь ими, когда ощутите недомогание: раскройте пакет, прижмите его ко рту и носу и дышите в него, пока не почувствуете себя лучше.

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