Невезучий или неопытный мужчина чуть не распилил себе голову бензопилой во время работы. К счастью, ему удалось остановить инструмент в нескольких сантиметрах от своего лица, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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