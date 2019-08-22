https://news.day.az/unusual/1149365.html Мужчина чуть не распилил себе голову, потеряв контроль над бензопилой - ВИДЕО
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Мужчина чуть не распилил себе голову, потеряв контроль над бензопилой - ВИДЕО
Невезучий или неопытный мужчина чуть не распилил себе голову бензопилой во время работы. К счастью, ему удалось остановить инструмент в нескольких сантиметрах от своего лица, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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