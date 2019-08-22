Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", не найдя доказательств того, что кошек заводят преимущественно женщины, больше других страдающие от депрессии или одиночества. Исследование было опубликовано в британском научном журнале Royal Society Open Science, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые исследовали реакцию респондентов на различные звуки, которые издают кошки и собаки. В эксперименте приняли участие 561 человек, в том числе 111 мужчин. Около 47% опрошенных назвали себя владельцами домашних животных, среди них 31 хозяин кошек, 184 - собак и 49 - и кошек, и собак.

"Результаты наших исследований не поддержали мнение, что владельцы кошек больше других страдают от депрессии, тревоги или переживаний, связанных с близкими отношениями", - говорится в докладе.

"Таким образом, наши выводы не соответствуют представлению о том, что владельцы кошек более депрессивны, подавлены или одиноки", - подвели итог ученые, разрушив стереотип об "одиноких кошатницах".

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