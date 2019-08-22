Разрушен миф об одиноких кошатницах
Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", не найдя доказательств того, что кошек заводят преимущественно женщины, больше других страдающие от депрессии или одиночества. Исследование было опубликовано в британском научном журнале Royal Society Open Science, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ученые исследовали реакцию респондентов на различные звуки, которые издают кошки и собаки. В эксперименте приняли участие 561 человек, в том числе 111 мужчин. Около 47% опрошенных назвали себя владельцами домашних животных, среди них 31 хозяин кошек, 184 - собак и 49 - и кошек, и собак.
"Результаты наших исследований не поддержали мнение, что владельцы кошек больше других страдают от депрессии, тревоги или переживаний, связанных с близкими отношениями", - говорится в докладе.
"Таким образом, наши выводы не соответствуют представлению о том, что владельцы кошек более депрессивны, подавлены или одиноки", - подвели итог ученые, разрушив стереотип об "одиноких кошатницах".
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