Магнитные полюса Земли непрерывно смещаются, и ученые заметили, что в последние годы скорость смещения увеличивается - в десятые годы смещения полюсов происходит в 6 раз быстрее, чем в 70-х годах. Ожидается, что в ближайшее время может произойти инверсия: магнитные полюса поменяеются местами.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Инверсия

В последний раз инверсия магнитных полюсов происходила 780 тыс. лет назад. Ученые установили, что за последние 180 млн лет такое случалось неоднократно, однако впервые это произойдет при жизни человечества.

Напряженность

Средняя интенсивность магнитного поля Земли составляет около 0,5 Э (Эрстед - ед.измерения магнитных полей, введенная в 1930 году). Меньше всего она на экваторе. В районе магнитных аномалий резко растет, например, в районе Курской магнитной аномалии составляет 2Э.

На что влияет магнитное поле

Магнитное поле защищает Землю от радиационного материала солнечного ветра, межпланетного пространства и космических лучей.

Что будет без магнитного поля

Данные палеомагнетизма свидетельствуют, что магнитные полюса Земли в процессе инверсии менялись местами относительно быстро - от ста до 8000 тыс. лет. При этом в процессе инверсии снижается напряженность геомагнитного поля, в том числе порой до нуля. Что произойдет, если исчезнет магнитное поле на этот раз - пока неизвестно. Существуют как пессимистические прогнозы ("мы все умрем от радиации"), так и оптимистические ("пропадут северные сияния, в остальном мы ничего не заметим"). Успокаивает то, что при прошлых инверсиях жизнь на Земле не пострадала.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!