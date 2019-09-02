Более 130 лет назад в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли и придумал рецепт легендарного напитка Coca-Cola. В мае 1886 года Пембертон впервые выпустил его в продажу, обозначив как лекарство "от любых нервных расстройств". Сегодня это один из самых популярных безалкогольных напитков, который продается более чем в 200 странах.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Но вот на бескрайних просторах СССР кока-кола не продавалась львиную долю существования Союза. Мы решили вспомнить, как кока-кола прорвалась на территорию СССР и завоевала сердца граждан.

Когда маршал Жуков встречался с Дуайтом Эйзенхауэром, командовавшим американскими войсками в Европе во время Второй мировой войны, тот угостил его кока-колой. Напиток Жукову понравился, и он попросил Эйзенхауэра организовать его поставку в свой штаб, но только в обесцвеченном варианте, чтобы тот походил на водку. Через президента Трумана просьба была передана на завод Coca-Cola, химики которого сумели убрать цвет красителя. Газировку разлили в простые бутылки с белой крышкой, на которой была напечатана красная звезда, и как минимум 50 ящиков было отправлено Жукову.

Извечная борьба между двумя гигантами - Coca-Cola и Pepsico - происходила и на территории СССР. При этом "Кока-Кола" проигрывала эту битву, ведь "Пепси" невольно прорекламировал сам Хрущев. В 1959 году в Москве проходила Американская национальная выставка, где Хрущеву предложили попробовать пепси-колу. Он согласился и, сам того не понимая, стал невольным рекламным лицом компании, так как на следующий день в газетах всего мира была опубликована фотография, на которой советский лидер пьет пепси.

"В тот самый момент, когда Coca-Cola начинает поставки в какую-либо страну, можно с уверенностью говорить, что в ней ожидаются серьезные перемены. Coca-Cola - это квинтэссенция капитализма, заключенная в бутылку" (Том Стэндидж, "История мира в шести стаканах").

"Кока-Кола" прорвалась на территорию Советского Союза в конце 70-х.

Считается, что напитки компании "Кока-Кола" впервые начали продавать в СССР во время Олимпиады-1980 в Москве. Однако американский писатель и исследователь Марк Пендерграст в книге "За бога, страну и Coca-Cola" пишет, что компания "Кока-Кола" подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным комитетом Совета министров СССР по науке и технике за 6 лет до Игр, в июне 1974 года. Тогда была достигнута договоренность о выпуске в СССР фанты. Первая линия по ее розливу открылась на Московском пивобезалкогольном комбинате в августе 1979 года, и уже тогда ограниченные партии продукта появлялись на прилавках столичных магазинов, продажей занимались "Союзплодоимпорт" и "Технопромимпорт". Кроме Москвы фанту можно было купить в Таллине и Киеве.

В 1980 году кока-кола стала официальным напитком Олимпийских игр в Москве.

Когда администрация президента Рейгана решила бойкотировать Олимпийские игры в Москве, руководство компании "Кока-Кола" этот бойкот не поддержало, заявив, что, поскольку является межконтинентальной корпорацией, стоит выше политических игр. Поэтому в 1980-м напитки кока-кола и фанта стали официальными напитками московской Олимпиады.

На Играх напитки разливали в одноразовые стаканчики, что было большим новшеством для советского потребителя.

Аккуратные бумажные и полистироловые стаканчики приятно удивили советского потребителя, в то время местные торговые автоматы наливали газировку в один-единственный граненый стакан, из которого пили все желающие. Специальные палатки, в которых продавали напиток во время Олимпиады-80, привезли из Германии - в СССР на тот момент таких просто не было. После окончания Игр палатки передали в дар советскому правительству.

В 80-е наконец-то появилась кока-кола с заветной надписью "Сделано в СССР".

В декабре 1986 года было подписано соглашение о производстве "советской" кока-колы для широкой продажи. Согласно договору, концентрат кока-колы из Атланты поставлялся в Москву, где превращался в напиток и разливался. Тогда же в газете "Известия" появилась статья, сообщающая, что продажа бутилированной кока-колы с надписью "Сделано в СССР" начнется в мае 1987 года. И хотя концентрат в то время ввозился в Союз в мизерных количествах, важен был не объем, а сам факт попадания на советский рынок.

Автомобиль "Лада" в обмен на концентрат.

Компания "Кока-Кола" даже согласилась получать взамен концентрата советский автомобиль "Лада" для дальнейшей перепродажи в Англии. Невил Исделл в своей книге "Внутри Coca-Cola" вспоминает: "Машины были так собраны, что в Британии приходилось по три дня работать над их переделкой, прежде чем пускать в продажу. Мы теряли деньги в Советском Союзе, но оставались там, чтобы застолбить себе место на будущее".

На волне демократизации СССР в конце 80-х "Кока-Кола" совершила свое победное Back in the USSR.

Так или иначе, в конце концов "Кока-Кола" вышла на советский рынок. В 1988 году производство напитка было налажено на Москворецком пивоваренном заводе. В том же году в холле гостиницы "Международная" в Москве был установлен первый в Советском Союзе автомат по продаже напитков Coca-Cola.

Невиданный знак нового времени.

В 1989 году символом нового времени стал огромный неоновый знак Coca-Cola на Пушкинской площади в Москве. По большому счету вывеска Coca-Cola стала первой полноценной наружной рекламой в СССР: до этого улицы советских городов украшали безальтернативные предложения вроде "Летайте самолетами "Аэрофлота"!" или "Храните деньги в сберегательной кассе!".

Во время своей поездки в СССР в 1957 году писатель Габриэль Гарсия Маркес описал Страну Советов как 22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы. Но новые времена приносят новые тенденции.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!