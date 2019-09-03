Когда в XV столетии первые португальцы причалили свои корабли к берегу Ганы, они были поражены количеством золота. Оно было повсюду и, чтобы его получить, нужно было в буквальном смысле просто наклониться. Золотые самородки вымывались реками, попадались в песке на пляже и просто выкапывались из земли. Не удивительно, что эта африканская страна тут же получила имя Золотой Берег.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Золото в Гане использовалось в качестве денег и при этом ценилось гораздо ниже, чем в Европе. В наши дни в каждой сувенирной лавке страны туристам предлагают миниатюрные бронзовые фигурки животных, птиц и африканских воинов, которые местные жители называют goldweights.

На вопрос туристов о том, что они означают, местные жители охотно рассказывают, что в старые времена их использовали в качестве гирек-разновесов для золотого песка. Отсюда пошло и название этих предметов - сочетание английских слов gold - золото и weight - гирька. Эти сувениры являются напоминанием о былом величии Ганы, народу которой - ашанти, боги подарили драгоценный металл.

Предание ашанти гласит, что в незапамятные времена недра горы Босумтви разверзлись и из них вышли первые представители их народа. Их землю боги усыпали золотом и оно принадлежало людям, власть над которыми была дана королю Осею Туту.

Почти во всех преданиях ашанти присутствует золото. Король, еще будучи простым воином, сидел под деревом кумнини и отдыхал, когда с неба боги опустили ему на колени золотой трон, а мудрец его племени, Аконье, объявил его владыкой всех родов, населяющих Гану. От Аконье все вожди узнали о знамении и подчинились обладателю золотой реликвии, в которую боги заключили "сунсум" - душу ашанти.

В этом пафосном предании зашифрована реальная история. Король Осей Туту, правивший в Гане с 1693 по 1731 год, провел объединение разрозненных племен народа ашанти в единое государство, способное противостоять многочисленным противникам. Королевство по своему устройству больше походило не на монархию, а на федерацию, где племена-субъекты имели широкие полномочия.

В основе могущества ашанти легли многочисленные богатые золотые месторождения и россыпи, где люди добывали столько золота, сколько было им нужно для торговли внутри страны и с соседними государствами. Но вскоре все изменилось - к берегам Ганы начали приставать португальские, английские, французские, датские и немецкие торговые и военные суда.

Экипажам этих парусников было нужно одно - драгоценный желтый металл. В XVI веке золото из Ганы составляло до 35% всей мировой добычи, а это 235 тонн. И это был далеко не предел для богатых недр страны. Удивление заморских гостей вызывало не только количество и дешевизна золота, но и искусство мастеров ашанти. Один из французских купцов, торговавших с Ганой в XVII веке, писал в своем дневнике следующее:

Золотых дел мастера в состоянии делать большое количество мелких предметов и украшений из золота, декоративные пуговицы, гладкие, или филигранной работы, гладкие кольца или браслеты в виде цепочек, украшения для оружия, много других оригинальных предметов... я очень часто любовался тем, как мастерски изготовлены предметы из литого золота или отделаны филигранью - они очень точно передавали форму морских ракушек, а также всяких моллюсков...

Все что можно было купить, продать или обменять, ашанти измеряли только в золоте. Один из английских путешественников, заставших расцвет королевства Гана, упомянул об этом в своих путевых записях:

Мои покупатели перешли к оплате и буквально начали засыпать золотым песком. От Ассини до Вольты и по всей земле Ашанти золотой песок ходит как деньги, за него можно купить даже связку бананов, и это я видел сам: несколько крупиц золота кладут на лезвие ножа и затем ссыпают в матерчатый мешочек. Взвешивают золото при помощи маленьких красных ягод, а иногда с помощью местных разновесов, которые имеют форму насекомых и птиц.

Разумеется, возникает вполне логичный вопрос - как могли взвешивать золото ашанти, не имея определенного стандарта веса для своих "голдуэйтс"? Но система мер и весов жителей Золотого Берега была не менее точной, чем европейская. С самого начала торговли с пришельцами ашанти не могли взять в толк, на чем основана система расчетов белых купцов. Они отдавали свои монеты из низкопробных сплавов и страстно желали получить золотой песок или самородки ашанти.

Суть медных монет для местных вообще оставалась загадкой - этот металл не имел для жителей побережья никакой ценности и они не хотели принимать его в качестве оплаты. Монета, оказавшаяся у ашанти, тут же становилась украшением-безделушкой или игрушкой для ребенка.

Система расчетов с определением веса при помощи фигурок-разновесов была отлично отработана и использовалась не только жителями Ганы, но и их соседями. Те платили за право пройти через земли ашанти золотом и также использовали фигурки жуков, птиц или воинов в качестве гирек.

Кроме этого, при помощи "голдуэйтс" взымались штрафы, лежавшие в основе судебного дела. За кражу, побои, святотатство или убийство нужно было внести штраф золотым песком и для каждого случая использовались определенные фигурки-гирьки.

Старожилы говорят, что в каждом разновесе скрыто его назначение, но уже не знают его сути. Можно только предполагать, что фигурки двух воинов в одной лодке означают взнос за какое-то совместное предприятие, а мужчина с кувшином для воды оплату долга. Для европейцев подобные ассоциации были непонятны и не устраивали их при расчетах. Гости пытались оперировать цифрами и мерами, смысл которых был для ашанти недоступен.

В XVIII-XIX столетиях золото Ганы хищнически добывались многочисленными европейскими компаниями, преимущественно британскими. Страна стала одной из многочисленных колоний, но окончательно задушить ашанти чужакам не удалось. Сопротивление племен более-менее было подавлено только в 1900 году, а уже в 1957 году Гана объявила о своей независимости.

Как сегодня обстоят дела в этой стране с золотом, которое всеми правдами и неправдами выгребали из недр более 500 лет? По оценкам экспертов Золотой Берег сегодня находится на уверенном 10 месте в мире по добыче золота и на 2 месте после ЮАР в Африке.

Месторождения, которые разрабатывались в XIX и XX столетиях сегодня нерентабельно осваивать дальше. Крупные компании бросили их и занялись более перспективными, разведанными недавно россыпями и жилами. На старых приисках страны ашанти бурным цветом расцвело нелегальное старательство, с которым государство вяло пытается бороться.

Жители некоторых деревень полностью заняты золотодобычей, которую проводят дедовскими и варварскими способами. Основными орудиями местных жителей являются лопаты, ведра и сита. Иногда в деревне можно встретить примитивную дробилку на бензиновом двигателе, но это скорее исключение.

При отделении драгоценного металла от пустой породы применяется ртуть, а отходы производства сливаются в реки, из которых берется питьевая вода. Многие старатели и члены их семей не доживают даже до 30 лет, а человек, которому исполнилось 50, считается тут глубоким стариком.

Среди множества стран Африки Гана может считаться относительно благополучной - здесь есть больницы и школы, по стране проложены хорошие дороги, развивается малый и средний бизнес. За чертой бедности здесь живет не более трети населения, что для Черного континента является несомненным достижением.

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