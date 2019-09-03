Разрушительные последствия изменения климата, в частности, повышение мировой температуры, могут привести к полному исчезновению бананов уже в 2050 году. К такому выводу пришла группа британских ученых, чье исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Специалисты из Эксетерского университета (Великобритания) изучили, как климатические изменения влияют на объемы мирового производства бананов. Для этого они проанализировали показатели урожайности бананов в 27 странах, которые считаются мировыми лидерами в производстве и экспорте этой культуры. Результаты показали, что благодаря глобальному потеплению, которое принесло с собой благоприятные условия для произрастания бананов, их урожайность с 1961 года выросла.

Однако в то же время продолжающийся рост мировой температуры, по словам ученых, может привести к обратному эффекту: урожаи могут снижаться, а в 2050 году бананы могут и вовсе исчезнуть. Специалисты указывают, что сейчас в 10 странах уменьшается количество выращиваемых бананов. Наиболее сильно от их дефицита пострадают такие государства, как Индия и Бразилия.

"Мы очень обеспокоены воздействием на бананы таких факторов, как "панамская болезнь", при этом в значительной степени игнорируем последствия изменения климата", - отметил один из авторов работы Дэн Беббер. Он добавил, что крайне важно инвестировать в подготовку тропического сельского хозяйства к будущему изменению климата.

Ранее ученые предупреждали, что одной из наиболее серьезных угроз для мирового производства бананов является так называемая панамская болезнь. Ее провоцирует грибок Fusarium oxysporum f.sp. cubense, обитающий в почве. Впервые ее обнаружили в 20-е годы XX века в Суринаме, и тогда же заболевание уничтожило обширные плантации в Центральной Америке. По данным исследований, "панамская болезнь" причиняет большой ущерб сельским хозяйствам Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

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