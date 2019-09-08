Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк рассказал об особенностях средневековой европейской диеты в беседе с РИА Новости.

По его словам, в средневековой кухне жирных компонентов было меньше, чем в современной, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. При этом появление на столах жирных блюд большого беспокойства не вызывало. "Современный критерий калорийности специально не рассматривался, проблема излишнего веса не сильно волновала", - пояснил эксперт.

Леклерк отметил, что большое отличие средневековой кухни заключается в том, что она была очень острой. По его словам, от большинства восточных специй, а также от сахара при готовке люди отказались позднее. "Если бы сегодня мы ели на манер Средневековья и Ренессанса, то у нас бы сложилось впечатление, что мы едим азиатскую кухню", - отметил историк.

Специалист уверен, что сейчас в точности воссоздать вкус старинных блюд уже невозможно, но с помощью специй можно привнести в блюда средневековый аромат. Так, например, в прошлом были очень востребованы индонезийский длинный перец, перец кубеба, мелегеттский перец и китайский имбирь.

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