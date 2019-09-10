Эти вещи раздражают женщин в мужчинах больше всего
Эти вещи раздражают женщин в мужчинах больше всего.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
"Дерзкие" усики
Большинство девушек эта деталь ввергает в ужас.
Сочетание "носки + сланцы"
До сих пор можно увидеть молодых и не очень людей в подобном наряде, который во все времена вводил в недоумение.
Слишком обтягивающие джинсы
Как женщинам, так и мужчинам следует помнить, что скинни подходят далеко не каждой фигуре.
Футболки с нелепыми надписями
Подобные цитаты на одежде вызывают только презрительные смешки.
Нечистоплотность
Привычка мужчины подолгу не менять одежду и обходиться без душа - страшный сон любой женщины.
Жадность
Мужчины, которые трясутся над каждой копейкой, не пользуются уважением у женщин.
Невнимательность
Всем девушкам хочется, чтобы их вторые половинки были более заботливыми и внимательными.
Слабость и трусость
"Маменькиных сынков", которых нужно постоянно защищать, женщины стараюсь обходить стороной.
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