Эти вещи раздражают женщин в мужчинах больше всего.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Дерзкие" усики

Большинство девушек эта деталь ввергает в ужас.

Сочетание "носки + сланцы"

До сих пор можно увидеть молодых и не очень людей в подобном наряде, который во все времена вводил в недоумение.

Слишком обтягивающие джинсы

Как женщинам, так и мужчинам следует помнить, что скинни подходят далеко не каждой фигуре.

Футболки с нелепыми надписями

Подобные цитаты на одежде вызывают только презрительные смешки.

Нечистоплотность

Привычка мужчины подолгу не менять одежду и обходиться без душа - страшный сон любой женщины.

Жадность

Мужчины, которые трясутся над каждой копейкой, не пользуются уважением у женщин.

Невнимательность

Всем девушкам хочется, чтобы их вторые половинки были более заботливыми и внимательными.

Слабость и трусость

"Маменькиных сынков", которых нужно постоянно защищать, женщины стараюсь обходить стороной.

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