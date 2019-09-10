Быть вегетарианцем или мясоедом - личное дело кажого. Однако еще совсем недавно ученые сообщали невероятные факты в пользу вегетарианства: исследования показывали, что с помощью исключения мяса и продуктов животного производства можно снизить риск проблем со здоровьем, в частности, смерти от инфаркта и инсульта. В распоряжении редакции ИА "Экспресс-Новости" оказалась информация о том, что данные результаты уже не совсем актуальны, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

На сегодняшний день ученые сообщили, что вегетарианство, наоборот, повышает риск инсульта на целых 20 процентов.

Данное исследование было сделано в Оксфордском университете в Англии. Ученые исследовали 50 000 человек на протяжении восемнадцати лет и выяснили, что те, кто придерживается вегетарианской диеты, имеют более низкий уровень холестерина в крови, однако и более низкий уровень витамина В12, а также других важных для жизни элементов. В связи с такими изменениями трое из тысячи вегетарианцев перенесут кровоизлияние в мозг в течение 10 лет.

Тем не менее не стоит обнулять предыдущие достижения ученых. Прежние результаты показывают, что те, кто избегает мяса в ежедневном рационе, на 13-22% менее подвержены риску развития ишемической болезни сердца. Эти результаты все еще подтверждаются.

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