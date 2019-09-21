Самыми перспективными профессиями будущего старшеклассники, студенты и их родители считают IT-специальности (77 процентов учащихся и 69 процентов родителей). Об этом говорится в совместном исследовании образовательного портала GeekBrains и компании ResearchMe, поступившем в редакцию Lenta.ru, передает Day.Az.

По мнению школьников и студентов, наибольшего успеха позволит добиться работа в области разработки искусственного интеллекта и анализа больших данных. Такого мнения придерживаются 53 процента опрошенных. Также наиболее перспективными сферами они считают разработку программного обеспечения (48 процентов) и информационную безопасность (45 процентов). В топ-3 самых перспективных профессий, по версии родителей, на первом месте - разработчики программного обеспечения, на втором - в сфере инфобезопасности и искусственного интеллекта.

Помимо этого, участники опроса уверены, что хорошие перспективы ждут предпринимателей (31 процент учащихся и 22 процента родителей). Бизнесменами хотели бы стать три четверти школьников и студентов (72 процента). Также успешными респонденты считают профессии врача (25 школьников и 20 процентов родителей) и юриста (19 и 20 процентов соответственно).

В остальном рейтинги родителей и детей сильно отличаются, свидетельствуют результаты исследования. Так, школьники и студенты высоко оценивают перспективы работы инженерами, маркетологами, переводчиками, дизайнерами и блогерами. По мнению родителей, удачными для выбора сферами деятельности являются госслужба, работа в правоохранительных органах, работа экономиста, дипломата и управленца.

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