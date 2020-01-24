Эксперт рассказал, можно ли подхватить смертельный коронавирус через посылку из Китая

Известие о новом коронавирусе, которым уже болеют более 400 китайцев, потрясло планету. В морских и воздушных портах многих стран введены беспрецедентные меры контроля пассажиров, чтобы не допустить въезд носителей опасной болезни. Но ученые не исключают и вероятности того, что вирус может мутировать и начать распространяться не только воздушно-капельным путем.

О том, что коронавирус 2019-nCoV может видоизмениться и начать передаваться не только при прямом контакте с носителем, впервые заявил на брифинге в столице Китая зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь.

Журналисты встретились с заведующим кафедрой инфекционных болезней и попросили его прокомментировать заявление китайского чиновника. Ученый ответил на самый главный вопрос о том, может ли вирус передаваться не респираторным путем, а через предметы.

По словам эксперта, опасность заразиться коронавирусом через вещи отсутствует. Вирус 2019-nCoV очень нестойкий, и срок его жизни вне человеческого организма очень короткий.

"Конечно, нет, это крайне нестойкий и малозаразный вирус. В полуторамиллиардном Китае всего около пятисот заболевших. Если бы вирус был действительно таким заразным, как, например, корь или грипп, то заболевших было бы 50 тысяч. А тут единичные случаи", - отметил эксперт.

При этом он призывает не относиться к опасности беспечно и принимать меры для того, чтобы не началась настоящая масштабная эпидемия. Специалист напоминает, что по сравнению с эпидемией пневмонии 2003 года, когда смертность достигала 10%, эта вспышка не так опасна. Всего скончались всего 9 человек, причем одному из них было 90 лет.

Возбудителем атипичной пневмонии 2003 года в Поднебесной стал вирус (ТОРС), который эпидемиологи считают близким родственником нынешнего коронавируса. ТОРС передавался от человека к человеку фекально-оральным путем и на пластиковых поверхностях сохранял жизнеспособность в течение двух суток.

Вспышка новой атипичной пневмонии была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Специалисты определили, что коронавирус появился на рыбном рынке города, где продают не только дары моря, но и мелких млекопитающих, употребляемых китайцами в пищу.

Симптомами опасного недуга стали высокая температура, кашель с мокротой, высокая утомляемость, а также одышка. По последней доступной информации вирусом 2019-nCoV заразились 440 человек, из которых 9 скончались. Но некоторые источники утверждают, что власти Китая замалчивают масштабы проблемы и количество заболевших уже перевалило за 1700 человек.

Также есть информация о первом заболевшем в США - им стал турист, прибывший в аэропорт Сиэтла из Китая. Зафиксированы по одному случаю пневмонии нового типа в Южной Корее и Японии, а в Таиланде с этим диагнозом госпитализированы два человека.

Многих беспокоит вопрос - насколько опасно в сложившейся ситуации получать посылки из Китая. Существует ли вероятность заражения через вещи, к которым прикасались носители вируса? Ответ на этот вопрос однозначный - такой опасности нет и предметы, ввезенные из Китая, не могут содержать на себе жизнеспособные и опасные вирусы.

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