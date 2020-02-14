Самыми грязными людьми на планете считаются Бергдамы. Это племя не моется никогда из-за местных обычаев и суеверий, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Уклад жизни

Ученые считают, что это племя находится на грани исчезновения. Они не моются из-за боязни воды. Точно неизвестно, кто привил им это суеверие. Они считают, что встреча с водой приносит несчастье. Именно из-за этого они ее панически боятся. Каждый бергдам верит, что, если он помоется, потеряет собственный дух и контроль над собой. Однако гигиену рта они все-таки соблюдают - чистят зубы деревянной палочкой. При их рационе это нельзя назвать гигиеной, так как питаются они корешками. Такая пища изнашивает и стачивает зубы.

Религия и культура

У этого племени, как и у остальных, есть бог. Его называют Камабу. Народ проводит специальные ритуалы, чтобы обращаться к всевышним силам. Чаще всего его просят об удачной охоте, здоровье и наличии пищи. Также в племени есть собственный колдун. Считается, что он может напрямую связываться с богом, поэтому жители племени делают это через него.

Этот же человек лечит людей. Именно он решает, нужно ли лечить заболевшего человека. Если к нему приходят с жалобами, он разговаривает с высшими силами, а те ему отвечают - нужно ли помочь человеку выздороветь или оставить его, чтобы тот погиб в одиночестве. Лечение всех болезней у них происходит по одному сценарию: колдун "перегоняет" заразу в одну часть тела, а затем прижигает ее.

Также у бергдамов есть интересные обряды взросления. Например, чтобы стать мужчиной, мальчик дважды ходит на охоту. В первый раз приносит добычу и остается голодным, а во второй раз может садиться за стол с остальными. Девочка считается взрослой, когда у нее начинают расти молочные железы. С этого момента она может есть за столом с другими женщинами.