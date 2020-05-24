Reebok выпустил инновационные защитные маски

Спортивный бренд Reebok создал три прототипа масок, которые не только защищают от опасных частиц в атмосфере, но и уведомляют владельцев об уровне кислорода и других жизненно важных показателях. Об этом пишет FastCompany, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Во многих частях мира, особенно в Азии, люди часто носят маски для занятий спортом на улице. Коронавирус только увеличивает эту потребность", - считает глава лаборатории инноваций Reebok в Европе Дон Альберт.

Всего бренд Reebok представил дизайн трех масок для лица, которые можно носить во время тренировок, в том числе в воде.

"Сенсорная маска от компании имеет прозрачный экран вокруг рта. Исследование Reebok показало, что люди воспринимают спорт как социальную активность, им нравится выражать эмоции и видеть лица окружающих", - говорит Альберт.

Также компания хочет оснастить эту маску датчиками для отслеживания частоты сердечных сокращений и частоты дыхания, которые будут фиксироваться в приложении.

"Маска для ныряния состоит из прозрачного экрана на всё лицо, капюшона и респиратора, которые полностью покрывают голову", описывает разработку глава лаборатории.

По его словам, через приложение можно будет регулировать условия внутри этой маски - от температуры до уровня кислорода.

"Самая амбициозная наша маска - это маска - очиститель. Она состоит из респиратора с органическим веществом, например, водорослями или мхом, который очищает воздух, поглощая углекислый газ из атмосферы и выделяя кислород", - заявил Альберт.

Заявляется, что маска - очиститель способна отфильтровать опасные частицы, включая вирусы.

"Мы уже видели, как водоросли используют для очистки загрязнённого воздуха, поэтому считаем, что это может быть естественная система очистки в маске", - сказал Альберт.