Новую картину Бэнкси едва не украли

Новая работа самого загадочного художника нашего времени появилась в госпитале в Саутгемптоне только в начале мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru, Бэнкси посвятил картину новым супергероям - медсестрам и врачам. На рисунке ребенок играет с фигуркой медсестры, когда рядом мирно покоятся давно позабытые и позаброшенные Бэтмен и Человек-паук.

Как оказалось, уже через несколько дней в больнице едва не произошел инцидент. Неизвестный мужчина привлек внимание охранника и он забил тревогу. Некий человек в противочумном костюме и с дрелью в руках прогуливался по коридорам клиники, при этом раз пять он прошелся мимо картины Бэнкси, с интересом разглядывая не сам шедевр художника, а оглядываясь по сторонам, явно оценивая обстановку.

Секьюрити связался с руководством клиники и было решено выпроводить подозрительного мужчину, потому что все происходящее явственно намекало на подготовку коварного ограбления.

На самоизоляции Бэнкси создал и еще один арт-объект, который как раз посвятил этому состоянию.