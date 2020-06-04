Названо самое чистое место на Земле

В воздухе над Южным океаном не были замечены какие-либо следы загрязнения, что говорит об уникальности данных географических территорий. Об этом сообщается в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Подробное исследование аэрозольных образцов, взятых из воздуха над Южным океаном, позволяет судить о низкой степени загрязнения. Специалисты сделали вывод, что окружающая Антарктиду территория, вероятно, является одной из самых чистых на Земле. Было заключено, что изоляционное географическое расположение Южного океана объясняет отсутствие следов антропогенного влияния на биосферу.

"Антарктида, по-видимому, защищена от поступления микроорганизмов и природных отложений с других континентов", - подытожил один из участников исследования Томас Хилл (Thomas Hill). Хилл сказал, что Южный океан является одним из немногих мест на планете, которое подверглось минимальному воздействию негативного влияния человека.